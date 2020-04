Spettacoli: online la programmazione del Teatro Massimo di Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la programmazione della web tv del Teatro Massimo di Palermo che continua a proporre il meglio delle sue produzioni di opere, balletti e concerti degli ultimi anni. Martedì e mercoledì in programma la Norma di Bellini e il Guglielmo Tell di Rossini e giovedì torna la danza con il Corpo di ballo del Teatro Massimo e due coreografie di Micha van Hoecke e Alberto Alonso. Martedì la Norma, la tragica opera di Vincenzo Bellini, interpretata nel 2017 dalla grandissima Mariella Devia. Con lei un cast eccezionale: Carmela Remigio (Adalgisa), John Osborn (Pollione) e Luca Tittoto (Oroveso). L'Orchestra del Teatro Massimo era diretta da Gabriele Ferro, la regia era l'allestimento creato per il Teatro Massimo da Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, Coro diretto da Piero Monti. Mercoledì "Guillaume Tell", l'ultima opera di Gioachino Rossini, spettacolo di inaugurazione della stagione 2018 con la regia di Damiano Michieletto che modernizza l'azione e trasforma in un fumetto la vicenda storica e con Gabriele Ferro sul podio. In scena il protagonista Roberto Frontali, il soprano Nino Machaidze e il tenore Dmitry Korchak. Orchestra, Coro e Corpo di ballo del Teatro Massimo, Maestro del Coro Piero Monti. Giovedì Pink Floyd-Carmen Suite, spettacolo che a maggio 2019 ha visto il Corpo di ballo del Teatro Massimo protagonista di due spettacoli molto differenti tra loro. Nella prima parte infatti ha interpretato la coreografia di Micha van Hoecke Pink Floyd-Atom Heart Mother su musiche dei Pink Floyd, con Denis Ganio come ospite. La seconda parte era invece dedicata a Carmen Suite, la coreografia su musiche di Bizet di Alberto Alonso, con étoiles ospiti Svetlana Zakharova, Denis Rodkin e Mikhail Lobukhin. (Ren)