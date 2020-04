Egitto: l'udienza di Zaki è stata rinviata per la quinta volta al 21 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di sicurezza dello stato egiziano ha rinviato per la quinta volta la sessione dell'udienza che riguarda il giovane studente, Patrick Zaki, al 21 aprile. Il coordinatore senior della campagna per la scarcerazione di Zaki, Amr Abdel-Wahab, ha dichiarato ad "Agenzia Nova" che "l'accusa ha rinviato l'udienza citando l'impossibilità di trasferire Zaki dal carcere al tribunale a causa delle misure anti-coronavirus". Per quanto riguarda le sue aspettative per la prossima sessione, Abdel-Wahab ha dichiarato che "è più che probabile che venga aggiornata per la sesta volta". La scorsa settimana l'Egitto ha annunciato che le misure anti-coronavirus, incluso il coprifuoco notturno, rimarranno in vigore fino al 23 aprile. Il 7 febbraio, la polizia egiziana ha arrestato Zaki, 28 anni, uno studente egiziano dell'Università di Bologna in Italia, dopo essere arrivato al Cairo all'inizio di questo mese per quella che doveva essere una breve visita. (Res)