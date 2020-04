Migranti: Mauri (Pd), quarantena su nave soluzione che garantisce tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, del Partito democratico, sostiene che "è molto positiva la soluzione trovata dal ministero dell'Interno e dalla Protezione civile per coordinare gli interventi relativi agli arrivi via mare di migranti. La possibilità di prevedere la quarantena a bordo di navi attrezzate e con supporto medico per chi arriva garantisce il pieno rispetto dei diritti umani, così come permette di gestire in maniera adeguata l'emergenza sanitaria nell'interesse di tutti". L'Italia, continua Mauri in una nota, "non si sottrae al dovere universale di soccorso e di accoglienza ma lo fa in modo da tutelare al massimo la sicurezza per le comunità residenti. Che questo poi avvenga nei porti, sulla terraferma o su imbarcazioni ad hoc non fa alcuna differenza". Come era prevedibile, aggiunge il viceministro, "gli sbarchi non si sono fermati. Il numero maggiore di arrivi non avviene certo tramite le navi Ong, ma con gli sbarchi autonomi, per cui è prevista allo stesso modo la quarantena. Così come continuano gli effetti positivi dell'accordo di Malta stretto con molti Paesi europei, grazie all'iniziativa diplomatica del ministro Lamorgese, che hanno confermato la disponibilità a farsi carico della redistribuzione dei migranti. Tutte queste misure dimostrano che il governo sta mettendo in campo ogni possibile soluzione per garantire nel modo migliore tutti. L'unica cosa che non si riuscirà a impedire è la propaganza di molti esponenti del centrodestra. Che, infatti - conclude Mauri - in queste ore continuano la polemica a prescindere, alimentano allarme sociale e arrivano addirittura a diffondere liste di proscrizione". (Com)