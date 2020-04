Bulgaria-Turchia: telefonata tra presidenti, focus su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Bulgaria e Turchia, Rumen Radev e Recep Tayyip Erdogan, hanno avuto un colloquio telefonico per discutere la situazione attuale legata alla pandemia di Covid-19. Lo si apprende da una nota della presidenza di Sofia, in cui si aggiunge che il colloquio è stato organizzato su richiesta di Erdogan. “La battaglia contro il virus richiede uno sforzo comune e un maggior grado di cooperazione sul piano internazionale”, hanno concordato i due capi di Stato. Durante la conversazione, Radev si è congratulato con l’omologo per la rapida presa di provvedimenti concreti a tutela della salute pubblica e dell’economia nazionale, ringraziando le autorità di Ankara per l’avvio di forniture mediche a sostegno della Bulgaria. Le parti hanno inoltre concordato che in questo momento di crisi i due paesi “hanno dimostrato ancora una volta il loro legame di amicizia”. (Bus)