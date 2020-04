Ue: Giacomoni, Forza Italia non sosterrà mai Italexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia, scandisce che "Forza Italia non sosterrà mai e in alcun modo qualsivoglia ipotesi di Italexit. L'Italia fuori dall'euro non comporterebbe un ritorno al tanto rimpianto 'benessere' del passato, ma una serissima e tragica ipoteca per il futuro". Dopo aver messo in ginocchio le nostre imprese, continua Giacomoni in una nota, "che ancora non ricevono un euro dal governo, finiremmo per distruggere anche i risparmi delle famiglie, a quel punto il nostro Paese finirà per essere acquisito a prezzi in saldo. Non esistono alternative, l'Italia fuori dall'euro e nuovi 'accordi' monetari con Usa e Cina non sono strade percorribili".(Com)