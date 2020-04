Cipro: ministero Esteri, oggi cerimonia ringraziamento alla Cina per assistenza contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri cipriota ha organizzato oggi una cerimonia di ringraziamento nei confronti della Cina, a seguito dell’arrivo di un secondo aereo di aiuti sanitari nella città di Larnaca sabato mattina. Lo riferisce il quotidiano “Cyprus Mail”, aggiungendo che durante la cerimonia il ministro degli Esteri, Nicos Christodoulides, ha ringraziato l’ambasciatore cinese a Nicosia, Huang Xinyuan, per aver organizzato donazioni di mascherine all’isola attraverso la sua rappresentanza. “Sin dall’inizio dell’epidemia, la Cina è stata vicina a Cipro: l’ambasciata lavora con le autorità nazionali 24 ore al giorno per contenere la diffusione del virus”, si legge in una nota dell’ambasciata cinese. (Res)