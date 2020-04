Egitto: salgono a 2065 i contagi e 159 le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato la morte di circa 23 egiziani, nelle ultime 48 ore, a causa del coronavirus portando il bilancio complessivo delle vittime della pandemia a 159. Altri 270 egiziani e uno straniero sono risultati positivi al coronavirus, portando il totale dei contagiati a 2065. Di questi circa 21 egiziani sono stati dimessi dagli ospedali, portando il numero totale dei casi guariti a 447. Preparandosi per tassi più alti di infezione, l'uomo d'affari Yasin Mansour, proprietario del gruppo turistico Palm Hills, ha annunciato che fornirà al governo una struttura turistica preparata di 200 camere da usare per la quarantena dei malati, e ha offerto la sua disponibilità a coprire tutte le spese di alloggio dei pazienti e del personale medico. Il ministero della Sanità, infatti, ha collocato circa 71 casi nella struttura turistica. Mansour ha anche donato circa 5 milioni di sterline egiziane (quasi 317 mila dollari) per potenziare le misure sanitarie del Paese, oltre ad aiutare circa 10 mila famiglie egiziane con 2,5 milioni di sterline (circa 158 mila dollari). (Res)