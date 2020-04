© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, ha affermato che "al di là delle polemiche politche, che possono nascere, posso dire che c’è unità nazionale e che si sta andando avanti uniti per uscire dall'emergenza. Anche perchè - ha rimarcato - gli italiani non vogliono vedere litigi in questa fase". (Rin)