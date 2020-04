Ue: Fico, servono eurobond e di condizionalità Mes non si deve parlare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, a proposito del dibattito su Mes ed eurobond, ha affermato che "tra i due ci servono senza dubbio gli eurobond. Di condizionalità del Mes - ha proseguito - non se ne deve proprio parlare". Tra l'altro, ha continuato la terza carica dello Stato, "il Mes è stato sottoscritto in un momento di difficoltà e quando c'era una prevalenza di Paesi del nord" con una certa concezione dei conti, "ora è un'altra epoca, abbiamo uno shock simmetrico e dobbiamo salvare tutti e, quindi, possiamo condividere anche un debito con la Banca centrale europea garante per tutti". (Rin)