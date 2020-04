Coronavirus: a Pasqua controllati a Napoli 2.500 cittadini e oltre 1.400 veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose le pattuglie messe in campo dal comando della Polizia locale di Napoli che ha impiegato tra sabato e la domenica pasquale una media di circa 300 unità al giorno. Sono stati sottoposti a controllo 550 esercizi commerciali procedendo alla verbalizzazione di solo 3 di essi per il mancato rispetto alle misure di contenimento stabilite, controllati gli spostamenti di circa 2.500 cittadini fermando oltre 1.400 veicoli in circolazione, anche in questo caso sono state verbalizzate solo 20 persone che non avevano giustificata motivazione per stare in strada. Le zone maggiormente interessate ai controlli della Polizia locale, così come concordato con la locale Questura, sono state tra le altre il lungomare Caracciolo, il Castel dell'Ovo, il pontile di Bagnoli, via Toledo, Piazza Garibaldi e aree limitrofe. (Ren)