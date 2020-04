Coronavirus: controlli a Napoli, chiuso forno aperto abusivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi gli agenti del comando della Polizia locale di Napoli nell'ambito dei controlli per il contenimento della pandemia di coronavirus hanno disposto la chiusura di un forno aperto abusivamente nell'area orientale della città e di una edicola/tabaccheria sorpresa a esercitare in Corso San Giovanni in contrasto alle restrizioni previste. In mattinata la centrale operativa del comando si è attivata con il 118 e con gli uffici assistenziali del Comune per supportare una famiglia che aveva segnalato il decesso di un proprio congiunto avvenuto nella giornata di sabato. (Ren)