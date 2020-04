Trasporti: De Micheli, circolazione treni sotto il 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, ospite a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, ha spiegato che per quanto riguarda i trasporti, "per i treni interregionali e ad alta velocità siamo poco sotto il 15 per cento, mentre gli aerei interni e le tratte internazionali (a corto e lungo raggio) sono un po’ di più perché abbiamo deciso di riportare gli italiani a casa, per esempio gli studenti o le persone che perdono il permesso di soggiorno per lavoro". Quanto alla condotta per chi viaggia, il titolare del Mit ha spiegato: "Abbiamo fatto delle linee guida sulla sicurezza dei trasporti all'inizio di marzo con le associazioni delle imprese e i sindacati che prevedono il distanziamento e le mascherine. Ad oggi questa prescrizione è rispettata da tutti per tutelare sia i viaggiatori che gli equipaggi".(Rin)