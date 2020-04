Coronavirus: De Micheli, fase due allo studio, occorre ragionare su orari flessibili lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, ospite a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, in vista della fase due, ha detto: "La stiamo ancora pensando e valuteremo anche in base ai dati sanitari. Dobbiamo metterci nell'ottica di immaginare una società in cui non tutti vanno a lavorare nello stesso orario o tornano dal lavoro alla stessa ora". Per De Micheli bisognerà "ragionare su orari flessibili degli uffici pubblici". Alla domanda se sui mezzi pubblici si viaggerà solo seduti, poi, il ministro ha risposto: "Non siamo arrivati a questo livello di approfondimento. E’ chiaro che questo virus possiamo affrontarlo prima di tutto con il distanziamento sociale e, quindi, anche il modo di muoversi avrà delle conseguenze".(Rin)