Serbia: capo delegazione Ue, paese si muove con determinazione verso l’adesione

- La Serbia, così come il resto della regione balcanica, continua ad avanzare verso l’Unione europea in maniera fortemente determinata. Lo ha dichiarato il capo della delegazione comunitaria nel paese balcanico, Sem Fabrizi. “Non credo proprio che la Serbia abbia voltato le spalle all’Europa accettando assistenza dalla Cina nel quadro della pandemia di Covid-19: ritengo che la solidarietà non debba essere sfruttata per raggiungere i propri fini politici”, ha detto, ricordando che “a gennaio, durante il picco dell’epidemia nei paesi asiatici, l’Unione europea ha rifornito la Cina di oltre 56 tonnellate di attrezzature mediche, e ora le autorità di Pechino stanno restituendo il favore”. (segue) (Seb)