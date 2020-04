Serbia: capo delegazione Ue, paese si muove con determinazione verso l’adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all’assistenza alla Serbia da parte dell’Unione, Fabrizi ha ricordato che Bruxelles ha annunciato il 16 marzo scorso un pacchetto di aiuti da 93 milioni di euro a sostegno del sistema sanitario e dell’economia nazionale. Nel paese sono atterrati in tutto nove aerei carichi di 300 tonnellate di medicinali e attrezzature, e il 3 aprile è stato firmato un nuovo accordo da 4,5 milioni di euro per l’acquisto di mascherine e respiratori. In conclusione, Fabrizi ha sottolineato l’importanza dell’informazione in momenti di crisi come questo, ricordando che “il corretto funzionamento dei media è cruciale in qualsiasi società democratica”. (Seb)