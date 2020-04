Coronavirus: in Ungheria 1.458 positivi, morti salgono a 109

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attualmente 1.458 i pazienti a cui è stata confermata la diagnosi di Covid-19 in Ungheria. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Mti”, aggiungendo che dall’inizio dell’epidemia nel paese esteuropeo sono stati effettuati 34.819 tamponi. In aumento anche i decessi, che a seguito della morte di dieci pazienti nelle ultime 24 ore si sono attestati a 109 totali. Per quanto riguarda i pazienti guariti, sono attualmente 120. (Vap)