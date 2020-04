Tunisia: ambasciata d'Italia, possibile viaggio per rientro italiani il 17 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia in Tunisia e la compagnia marittima GNV - Grandi Navi Veloci, stanno verificando con le autorità italiane e tunisine la possibilità di organizzare un viaggio speciale di rientro via nave per gli italiani rimasti bloccati in Tunisia in virtù della crisi per il coronavirus, per il prossimo 17 aprile 2020 sulla tratta Tunisi-Palermo. Lo ha annunciato la stessa ambasciata. Il viaggio è destinato ai passeggeri (con o senza veicoli) temporaneamente all'estero "che per circostanze di assoluta urgenza intendano rientrare in Italia, sulla base delle modalità e nel rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, n. 3986 del 28 marzo 2020 e del DPCM del 10 aprile 2020". (Tut)