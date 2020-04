Coronavirus: Borrelli (Verdi), veri fujenti restano a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli anni passati, in alcuni casi, la parola 'fujenti' è stata associata a caos, delirio e illegalità. Diverse volte, alle spalle di queste manifestazioni, c'è stata la mano della camorra. Ma noi apprezziamo i veri fujenti, quelli che parlano di fede". Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania. "Ci hanno segnalato un appello, fatto da uno dei battenti, che sosteniamo con forza - ha proseguito Borrelli - Un invito a rimanere in casa in questi giorni di festa, un appello alla fede vera, contro i riti pagani e il delirio in cui la tradizione è stata trasformata. Negli anni molti fujenti hanno perso il senso della fede, ma noi apprezziamo e sosteniamo chi di loro parla di religione e di legalità", ha concluso il consigliere. (Ren)