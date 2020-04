Coronavirus: 50 nuovi casi in Croazia, nel paese 1.650 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità croate hanno confermato 50 nuovi casi di Covid-19, portando così il totale dei contagiati nel paese a 1.650 persone. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro della Sanità, Vili Beros, aggiungendo che al momento nel paese ci sono 34 pazienti positivi ricoverati in terapia intensiva perché bisognosi di supporto respiratorio. Stando alle informazioni diffuse, sono in aumento anche i morti, il cui totale si attesta a 25 pazienti con un incremento di due. (Zac)