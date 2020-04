Coronavirus: Borrelli (Verdi), massima durezza dopo feste illegali di Ponticelli e Monteruscello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per fermare il contagio serve grande rigidità. E dopo l'assurda manifestazione di Ponticelli per omaggiare i detenuti con impianto stereo e scenografia, e la festa di pregiudicati a Monteruscello, occorre intervenire ancora più duramente. Abbiamo segnalato entrambi i casi alle autorità denunciando i responsabili". Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania. "Dovranno rispondere di quanto fatto - ha proseguito Borrelli - Oggi, assembrarsi e violare le regole, non vuol dire solo mettere a rischio se stessi, ma una comunità intera. Chi non lo capisce, va punito con determinazione. E' per questo abbiamo chiesto alle Asl di riferimento che, oltre alla denuncia, vengano attivate tutte le procedure per far scattare la quarantena forzata per questa gente. Devo restare in casa, e se non lo capiscono con le buone non ci sono altre alternative se non obbligarli", ha concluso il consigliere regionale dei Verdi. (Ren)