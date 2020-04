Russia: Putin, situazione legata a Covid-19 sta peggiorando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione legata all’epidemia di Covid-19 in Russia cambia di giorno in giorno, e purtroppo non per il meglio. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante un incontro con i rappresentanti delle autorità competenti per la gestione della crisi. “Non solo aumentano i contagi, ma sta salendo anche il numero di coloro che sviluppano una sintomatologia grave: in ogni caso, ribadisco che il paese è assolutamente in grado di gestire e superare la crisi”, ha detto il capo dello Stato. (Rum)