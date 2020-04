Ecuador: coronavirus, presidente Moreno dimezza stipendi di alte cariche dello stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, ha annunciato che le alte cariche dello stato dimezzeranno i loro stipendi per "attenuare" le conseguenze economiche dell'emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus. "Ho disposto al riduzione del 50 per cento delle entrate mensili a presidente, vicepresidente, ministri e viceministri", ha scritto Moreno in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Un taglio che interessa "tutte le funzioni dello stato" e in particolare i membri "dell'Assemblea nazionale", ha aggiunto Moreno marcando il messaggio con l'etichetta #AEcuadorLoSacamosTodos (L'Ecuador lo salviamo tutti). Lo stipendio del capo dello stato ecuadoriano è attualmente pari a circa 4.600 euro mensili, poco più di quanto percepiscono il vicepresidente e i ministri. Secondo Una stima rilanciata ai media locali dal segretario generale del governo, Juan Sebastian Roldan, fissa in circa trecento milioni di dollari il risparmio complessivo dalla misura. (segue) (Brb)