Ecuador: coronavirus, presidente Moreno dimezza stipendi di alte cariche dello stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In America latina, l'Ecuador è dopo il Brasile il paese con il più alto numero di morti legati al contagio da nuovo coronavirus. Attualmente il paese andino conta oltre 7.400 contagi e almeno 333 morti. Gli effetti dell'emergenza sanitaria, segnala la Banca mondiale (Bm), potrebbero costare all'Ecuadro una contrazione del prodotto interno lordo fino al sette per cento nel 2020. Già alla fine di marzo Moreno aveva dato disposizione al ministero delle Finanze di "eliminare le spese non strettamente necessarie del prossimo processo elettorale e riassegnarle per affrontare le priorità dell'emergenza sanitaria". Oltre a una serie di misure adottate per alleviare alle fasce più deboli le conseguenze economiche della crisi, Quito ha anche presentato una richiesta di aiuto finanziario al Fondo monetario internazionale (Fmi). (Brb)