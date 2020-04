Coronavirus: Asl Rieti, un nuovo caso positivo, morta donna con precedenti patologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Rieti registra un nuovo caso positivo al Covid-19 in isolamento domiciliare. Inoltre, è morta una donna di 88 anni con precedenti patologie. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che 68 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Domani termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Contigliano per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale e la sorveglianza sanitaria presso la casa di riposo Alcim. Infine, eseguite procedure di sorveglianza sul 64 per cento del personale sanitario maggiormente esposto, i positivi sono l’1,2 per cento. (Rer)