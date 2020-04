Roma: con tuta antipioggia, casco e mascherina rapina negozio di animali, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camuffato con una tuta anti-pioggia, casco e mascherina chirurgica rapina un negozio di animali, minacciando il cassiere con un cacciavite. E' successo a Roma, dove un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. In particolare, gli agenti del commissariato san Basilio, che già da alcuni giorni lo stavano "monitorando", nel primo pomeriggio lo hanno incrociato a bordo di uno scooter, sempre con indosso la tuta anti-pioggia, nelle vicinanze di via della Serenissima. A qual punto anche il ragazzo ha riconosciuto gli agenti, così ha iniziato una pericolosa fuga ma è stato bloccato in via Mammuccari. I poliziotti hanno faticato non poco a fermare definitivamente il 31enne che, con un grosso cacciavite in mano, ha provato a fuggire anche a piedi. È stato poi accertato che il giovane, pochi istanti prima di incontrare la polizia, aveva rapinato il negozio di articoli per animali. Nelle tasche del 31enne, infatti, gli agenti hanno trovato i 550 euro rubati dalla cassa del negozio. Inoltre, anche lo scooter è risultato rubato. Il rapinatore è stato accompagnato a Regina Coeli, a disposizione della Magistratura. (Rer)