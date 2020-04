Coronavirus: 12 positivi ad Acerra (Na), 1 guarito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord ha comunicato nuovi aggiornamenti sul numero dei contagiati e dei guariti ad Acerra (Na): si registra la positività di un'altra persona residente ad Acerra al Covid-19 e la guarigione di un cittadino per un totale di 12 contagiati in città, una persona in isolamento a Sant'Anastasia e una persona guarita che era in isolamento ad Acerra. Tutte le persone in isolamento continuano ad essere seguite quotidianamente dal Nucleo Usec19 che con diverse professionalità.(Ren)