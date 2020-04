Russia-Usa: Cremlino, telefonata Putin-Trump incentrata su mercato petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, hanno avuto ieri sera un colloquio telefonico per discutere alcuni temi di comune interesse come la situazione attuale nel mercato petrolifero globale. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Le parti hanno concordato sulla necessità di collaborare per contribuire a stabilizzare il mercato petrolifero: a questo proposito si sono resi necessari contatti più frequenti, che stanno portando effettivamente dei risultati”, ha detto il rappresentante della presidenza russa, aggiungendo che “durante la telefonata non sono stati discussi temi relativi alle sanzioni, al controllo degli armamenti o alla possibilità di organizzare un summit dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel prossimo futuro. (Rum)