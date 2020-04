Energia: Cremlino, leader Usa, Russia e Arabia Saudita avranno contatti costanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Russia, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno concordato sulla necessità di organizzare immediatamente un colloquio telefonico qualora la situazione nel mercato energetico lo richiedesse, ma al momento non sono in programma discussioni. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Al momento una telefonata non è in programma, ma in presenza di necessità può essere organizzata in tempi molto brevi”, ha spiegato il rappresentante della presidenza russa. (Rum)