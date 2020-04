Energia: Lukoil, favorevoli a nuovo accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Lukoil è assolutamente favorevole all’accordo sui tagli alla produzione raggiunto dai paesi aderenti al formato Opec+, e sta già iniziando ad organizzare la riduzione. Lo ha dichiarato l’addetto stampa dell’azienda, Vitalij Matushkin, durante un briefing con i giornalisti. “La compagnia è assolutamente favorevole all’accordo, e siamo grati alle autorità nazionali per gli sforzi messi nel tentare di raggiungere un’intesa favorevole per tutte le parti interessate”, ha detto, aggiungendo che “dettagli più precisi su come organizzeremo la riduzione della produzione saranno resi noti nei prossimi giorni”. (Rum)