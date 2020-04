Coronavirus: controlli ad Acerra (Na), 27 persone multate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le quotidiane operazioni di controllo della Polizia municipale ad Acerra (Na) in applicazione delle eccezionali misure tese a contenere la diffusione del contagio e per evitare il mancato rispetto delle disposizioni governative. Con diversi posti di blocco in città, soprattutto nelle direttrici principali di ingresso ed uscita dalla città, tra ieri e la mattinata di oggi si sono registrate 27 multe a cittadini che, per futili motivi e senza comprovate esigenze, sono stati trovati in giro dagli agenti della Polizia municipale. (Ren)