Migranti: Orfini (Pd), da governo nessuna risposta, comportamento inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico, postando su Facebook il video di un audio raccolto ieri da Alarm Phone, scrive: "Quella che sentite in questo video è una donna di 21 anni, incinta, a bordo di una dei gommoni in avaria che stiamo lasciando alla deriva nel Mediterraneo. E' con suo figlio. Ha 7 anni e rischia di non farcela. Su questa barca - continua - forse sono già morte due persone. Altre barche come questa sono disperse, una sicuramente si è ribaltata. Ieri abbiamo scritto con alcuni parlamentari al presidente Conte. Nessuna risposta nè da lui nè da altri ministri". Quindi, Orfini continua: "Tutti sono pronti a citare le parole del Papa, a elogiarle. Ma poi di fronte alle parole di una madre che invoca aiuto guardano altrove. Non c'è ragione - conclude - che giustifichi questo comportamento". (Rin)