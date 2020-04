Coronavirus: in Romania 333 nuovi casi, nel paese 6.633 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità romene hanno confermato 333 nuovi casi di Covid-19, portando così il totale dei contagiati nel paese a 6.633 persone. Lo si apprende dai dati aggiornati diffusi dal Gruppo di comunicazione strategica per il contrasto all’epidemia. Stando alle informazioni diffuse, al momento sono 231 i pazienti positivi ricoverati in terapia intensiva perché necessitano di supporto respiratorio. Per quanto riguarda invece i decessi e i guariti, il bilancio totale si è attestato rispettivamente a 318 e 914 persone. (Rob)