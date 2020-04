Iraq: Stato islamico attacca esercito a Kirkuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un reparto dell'esercito iracheno ha respinto ieri sera un attacco dei terroristi dello Stato islamico a sud di Kirkuk. Una fonte della sicurezza irachena ha riferito ad "Agenzia Nova" che domenica sera elementi dello Stato islamico hanno attaccato un posto di blocco dell'esercito iracheno nel villaggio di Badquq. L'esercito iracheno è stato in grado di respingere l'attacco senza subire perdite, dopo che i terroristi sono fuggiti. Poco dopo però un poliziotto è stato ucciso da un cecchino dello Stato islamico in uno dei posti di blocco della terza divisione della polizia federale, nel distretto di Hawija nel Governatorato di Kirkuk. Il ministro dei Peshmerga curdi, Shorsh Ismail, ha rivelato che l'organizzazione terroristica ha formato nuovi tribunali e reintrodotto il pagamento di tributi sui civili nelle aree in cui le forze di sicurezza non controllano il territorio in Iraq. (Irb)