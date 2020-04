Migranti: Candiani (Lega), folle scelta governo su sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Candiani, senatore della Lega ed ex sottosegretario all'Interno, denuncia che "Conte affronta la situazione degli sbarchi in modo approssimativo sommando ai problemi degli sbarchi i rischi di contagio da Covid19. Il governo, nonostante l'emergenza sanitaria, non attua alcun vero blocco navale al largo della Libia invitando nei fatti - sottolinea in una nota - gli scafisti a riprendere i traffici di clandestini. In modo assurdo e irresponsabile, Conte e Lamorgese, hanno deciso la riapertura di strutture private per richiedenti asilo senza nemmeno coinvolgere i sindaci, come accaduto per Villa Sikania a Siculiana". Mentre gli italiani, continua Candiani, "sono confinati nelle loro abitazioni per fermare la diffusione del coronavirus, Lamorgese consente nuovi sbarchi di clandestini infetti e li manda in giro per la Sicilia, amplificando in modo folle i rischi di contagio ed esponendo al rischio decine di operatori e cittadini".(Com)