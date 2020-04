Imprese: Terna, 600 milioni di euro per l’efficienza della rete elettrica italiana a 150 chilovolt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna ha aggiudicato due gare relative a lavori e manutenzione delle linee elettriche aeree per un valore complessivo di circa 600 milioni di euro per i prossimi tre anni. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “Le attività, che interesseranno i circa 50 mila chilometri a 150 chilovolt sull’intero territorio nazionale, coinvolgeranno circa diecimila lavoratori tra dipendenti diretti e indotto”, si legge nel documento, secondo il quale i procedimenti di gara “sono stati condotti in accordo alla normativa appalti sui settori speciali ed hanno assegnato complessivamente 16 lotti in cui è stato diviso l’intero territorio nazionale”. Le imprese assegnatarie, tutte italiane, compongono “la filiera dell’alta tensione e rappresentano l’élite del settore elettromeccanico nazionale per complessità delle lavorazioni”. “L’assegnazione è stata guidata non soltanto dalle offerte economiche, ma anche da un complesso score tecnico, comprendente indicatori di sostenibilità e qualità dei processi, di qualificazione delle risorse, track record anti-infortunistico e capacità operativa”, prosegue il comunicato, stando al quale l’eccellenza “della catena di fornitura consente a Terna di vantare una posizione di avanguardia rispetto ai peers europei sia come qualità del servizio, sia come eccellenza delle pratiche di operazione e manutenzione”. (segue) (Com)