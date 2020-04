Imprese: Terna, 600 milioni di euro per l’efficienza della rete elettrica italiana a 150 chilovolt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori svolti sulle linee aeree, in particolare quelle a 150 chilovolt, rivestono un ruolo molto importante per mantenere efficiente la dotazione infrastrutturale del sistema elettrico nazionale. Il piano industriale di Terna prevede diversi investimenti volti a garantire la digitalizzazione dell’infrastruttura, a controllare la vetustà degli asset e a promuovere l’installazione di soluzioni innovative. Si tratta di interventi diffusi, di granularità piccola e medio piccola rispetto ai grandi progetti in altissima tensione (su tutti le grandi linee elettriche a 380 chilovolt della regione siciliana e le dorsali infrazonali). Per questo la loro realizzazione deve avvalersi di un ecosistema di partner competenti e tecnicamente abilitati in grado di garantire interventi tempestivi e ed efficaci. (segue) (Com)