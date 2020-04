Guatemala: coronavirus, fino a 17mila euro di multa per chi esce senza mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Guatemala, Alejando Giammattei, ha disposto nuove misure per combattere l'emergenza della diffusione del nuovo coronavirus arrivando a disporre fino a 150.000 quetzal, l'equivalente di circa 17 mila euro. Il capo dello stato è tornato a pronunciarsi in pubblico invitando la popolazione a rispettare le distanze "di almeno un metro e mezzo di distanza" confermando l'obbligo in vigore dal 13 aprile di portare le mascherine, "senza distinzione". Infrangere questa norma viene considerato un reato "contro la salute pubblica", con multe da 7.000 a 15.000 quetzal. Il paese centroamericano conta al momento 155 contagi e cinque morti ma le autorità avvertono del pericolo di un crescendo dei casi. Il governo ha disposto il coprifuoco dalle 16 alle 4, lo stop ai movimenti interprovinciali e una stretta sui flussi migratori, considerati elemento di grande rischio per la diffusione del contagio: il Guatemala è l'ultimo dei paesi del corridoio centroamericano che porta i migranti in Messico e da lì, agli Stati Uniti. A poco, riportano le cronache locali, sono servite le chiusure temporanee delle frontiere: il presidente si è di recente rivolto direttamente agli abitanti delle comunità di confine per aiutare a contenere i numerosi passaggi illegali della frontiera e poter "mettere in quarantena" i migranti. Città del Guatemala ha anche cancellato, fino al 19 aprile, i voli per il rimpatrio dei migranti dagli Usa. Proibite anche le visite in carcere e alle residenze per anziani. La situazione complessiva, sottolineano i media locali, è aggravata dalla scarsità nel numero di posti letto e personale sanitario. (Mec)