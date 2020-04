Frosinone: Fd'I, punire severamente rom per corse clandestine di cavalli nelle strade deserte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Punire severamente i rom per le corse clandestine di cavalli, organizzate nelle strade deserte di Sora. Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini, commentando la notizia che a Sora, in provincia di Frosinone, una famiglia rom, molto nota nella zona, ha organizzato corse clandestine con i cavalli lungo le strade deserte. " 'Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali'. Questo recita l’articolo 3 della nostra Costituzione e chiaramente non c’è scritto che i cittadini italiani di origine rom sono al di sopra della legge - sottolinea Ruspandini - . Però ritengono di poter trasformare le nostre città nel loro ippodromo privato, approfittando del fatto che tutti gli altri cittadini sono barricati in casa, rispettando le regole. Credono, forse, di godere di speciali diritti? La Magistratura e le Forze dell’ordine intervengano prontamente per punire severamente i responsabili". (Com)