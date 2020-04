Coronavirus: F.Sala, in Lombardia a Pasqua mobilità al 25 per cento, è un dato positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia per quanto riguarda i movimenti nella giornata di Pasqua “siamo al 25 percento" rispetto ad una giornata normale di prima dell’emergenza. Lo ha detto ai microfoni di Sky Tg 24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. “È stata una normale domenica, a Pasqua abbiamo avuto lo stesso movimento che abbiamo avuto in tutte le domeniche” dall'inizio dell'emergenza. “È - ha concluso - un dato positivo, ricordiamo che anche la domenica i medici vanno al lavoro. È andata bene, sabato eravamo al 32 per cento, era un po’ alto, e venerdì eravamo al 41 per cento, tre punti percentuali superiore alle precedenti settimane”. (Rem)