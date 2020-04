Coronavirus: Sala, a Milano droni nei parchi e 70 pattuglie della Polizia locale in giro per controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 70 le pattuglie della Polizia locale che questa mattina sono in giro per tutta Milano. “Fanno controlli e posti di blocco in alcune circostanze”, ha spiegato il comandante della Polizia locale Marco Ciacci, che in un video sui social ha mostrato al sindaco Giuseppe Sala come i ghisa milanesi sono impegnati nel far rispettare le misure anti-contagio. “Siamo presenti anche sui parchi con i nostri motociclisti e i nostri ciclisti e in più stiamo anche sperimentando e adottando i droni per fare il controllo dall’alto”, ha spiegato Ciacci che insieme al primo cittadino è andato a vedere uno degli apparecchi volanti in azione al parco Lambro. “Oggi - ha spiegato il sindaco mostrando un drone - li utilizziamo soprattutto nei parchi”. La situazione generale della città, invece, è tenuta sotto controllo nella centrale operativa di piazza Beccaria. “Qui normalmente si controlla soprattutto il traffico. Di traffico ce n’è ben poco, per cui ad oggi si controlla il rispetto delle ordinanze e ovviamente si gestisce il pronto intervento”, ha spiegato Sala. (Rem)