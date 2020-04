Coronavirus: sindaco Sala, assembramenti in cortili condominiali non consentiti, fanno danno a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza dei milanesi rispetta le misure anti-contagio, ma “dev’essere anche chiaro - ha detto il sindaco Sala nel consueto video pubblicato sui social - che i piccoli assembramenti in un angolo di una piazza o in un cortile condominiale non sono consentiti, ma soprattutto sono un danno per tutti noi. E quindi da questo punto di vista è ovvio che chi è in casa e rispetta le regole guarda con diffidenza e a volte anche con un po’ di rabbia questi comportamenti”. “Stiamo facendo uno sforzo enorme insieme e continuiamo in questa direzione”, ha esortato in conclusione il primo cittadino. (Rem)