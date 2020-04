Coronavirus: Gratteri, usare conoscenza Forze ordine per evitare che soldi vadano a mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, intervenendo a Sky tg24, ha sottolineato che "bisogna fare in fretta" ma anche che "c'è il pericolo che i soldi vadano in mano alle mafie. Per questo - ha detto -, per quanto riguarda i lavoratori in nero, ho parlato con l'Anci, e per lo meno l'Anci calabrese è d'accordo: consegneranno gli elenchi ai Prefetti, che li distribuiranno alle Forze dell'ordine che li visioneranno per evitare che evasori totali, gente ricca che sulla carta risulta nullatenente, incassi questi soldi. Per quanto riguarda le aziende, è necessario anche in questo caso questo tipo di controllo". Quindi, Gratteri ha rimarcato: "Noi abbiamo le Forze dell'ordine che sul territorio hanno un controllo capillare, abbastanza diffuso. Possiamo utilizzare questa grande conoscenza per interagire con chi deve distribuire questi soldi, con chi va a fare gli elenchi per vedere chi ha bisogno e chi no". (Rin)