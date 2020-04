Coronavirus: Boccalini (Taxiblu), a Milano circolazione pare crescere negli ultimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal loro "osservatorio privilegiato sulla città", i tassisti percepiscono che gli spostamenti a Milano stanno aumentando. "Questo lavoro – spiega in una nota Emilio Boccalini presidente di Taxiblu - ci permette di avere un osservatorio privilegiato e costante sulla città. In questi giorni difficili per tutti, ancor di più notiamo i cambiamenti e i movimenti, all’interno della città di Milano soprattutto. Dopo settimane di strade veramente deserte o quasi (fatta eccezione per chi ha continuato a lavorare o a muoversi per necessità) il volume di persone circolanti per la città è parso crescere negli ultimi giorni. Nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua credo sia stato infatti più che facilmente percepibile come il traffico e soprattutto il numero di pedoni o comunque di persone circolanti per la città fosse in deciso aumento". "Ovviamente - prosegue Boccalini - numerosi sono ed erano i controlli delle forze dell’ordine, che stanno facendo un lavoro incredibile e che ringrazio sentitamente, anche perché come è facilmente immaginabile non possono certo controllare ogni singola via o marciapiede della città. E in tutto questo forse l’amara conclusione al riguardo è che nonostante la difficile e grave situazione che stiamo attraversando come Paese e come città, più di qualcuno abbia ripreso nei giorni scorsi a circolare pur non avendone forse realmente bisogno”.(com)