- Il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, intervenendo a Sky tg24, ha affermato: "Non ho avuto nessuna interlocuzione con il governo, mi chiamano parlamentari di tutte le ideologie politiche, mi confronto con tutti e sono, per quello che posso e per quelle che sono le mie conoscenze, il consulente gratuito di tutti". (Rin)