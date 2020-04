Mafie: Gratteri, sono fenomeno globale, Europa fa finta di non capire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, intervenendo a Sky tg24,ha ribadito che "le mafie sono un fenomeno mondiale, non più solo europeo, anche se l'Europa fa finta di non capire, perché in Germania arrivano milioni di euro provenienti dal traffico di cocaina e sono i grandi ristoratori che riciclano per conto della 'ndrangheta in Germania". Questo, ha continuato Gratteri, "per rispondere all'articolo dell'altro giorno, non si devono permettere di dire quelle cose sull'Italia, sono cose che conosco bene, per quante rogatorie internazionali ho fatto con la Germania già dieci anni prima della strage di Duisburg. So io quante volte li abbiamo pregati di cambiare le norme, di contrastare le mafie in Germania, di cambiare il loro Codice e non siamo stati ascoltati". (Rin)