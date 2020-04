Kazakhstan: coronavirus, Polonia invia aiuti sanitari al paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo carico di aiuti sanitari provenienti dalla Polonia è atterrato oggi in Kazakhstan, per sostenere le autorità nazionali nel contrasto all’epidemia di Covid-19. Lo si apprende da una nota del ministero degli Esteri della repubblica centrasiatica, secondo la quale il carico include centomila mascherine donate dalla compagnia polacca Wipasz e una partita di computer portatili per consentire agli studenti di proseguire le attività scolastiche. “Si tratta di un’ulteriore esempio della solidarietà da parte della Polonia, un paese amico, e della comunità internazionale durante questa crisi”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Telegram del dicastero. (Res)