Decreto Imprese: Mulè (FI), è imbroglio, servono soldi subito

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, denuncia che "il decreto Imprese è un imbroglio costruito sull'assenza di soldi e coperture per sostenere chi resiste o sopravvive nel limbo della crisi. Un gioco di prestigio - sottolinea in una nota - che con la mano destra agita 400 miliardi e con la sinistra li nasconde (l'esecutivo ne ha stanziati solo 3 di miliardi) e li rende inaccessibili. Metafore a parte, la nostra preoccupazione e le nostre continue sollecitazioni sono chiare: basta attese, basta ritardi, basta tempo sospeso per famiglie e lavoratori, perché mentre non arrivano denari nelle tasche di chi il lockdown lo paga ogni giorno, non si ferma il tempo delle tasse, anzi, il governo pensa pure ad accelerarlo con follie estemporanee tipo il contributo di solidarietà". Il Paese, continua il deputato di FI, "non ha bisogno di maghi o prestigiatori, di illusioni e prese in giro. Ma di soldi immediati che consentano alla volta di sostenere l'intera architettura, ossia all'impresa di sostenere l'intera economia italiana. Senza di essa crolla tutto. Si inizi, come ripete incessantemente Forza Italia, a uno scostamento di bilancio pari a 100 miliardi senza buttar via ancora tempo".(Com)