Coronavirus: aperti a dispetto dei divieti, tre negozi multati a Torino

- Erano aperti a dispetto dei divieti. Per questo, a Torino, tre esercizi commerciali sono stati sanzionati ieri pomeriggio dalla polizia. Si tratta di un minimarket e un negozio di alimentari in via Saluzzo e una macelleria di piazza Bengasi. Tutti e tre i locali avevano saracinesche alzate, porta d’ingresso aperta e luci accese: gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno accertato l’uscita dalle attività commerciali di clienti che avevano appena fatto acquisti. Ciascuno dei negozi è stato sanzionato per 400; per tutti è anche scattata la chiusura per 5 giorni. Le multe sono scattate per la violazione del di esercitare l’attività commerciale dalle ore 13 ieri fino alla mezzanotte di oggi lunedì 13 aprile, così come previsto dal decreto del presidente della giunta regionale, Alberto Cirio.(Rpi)