Libia: Ncdc, situazione diffusione coronavirus rassicurante

- Il direttore del Centro nazionale per il controllo delle malattie in Libia (Ncdc), Badr al-Din al Najjar, ha dichiarato che la situazione epidemiologica in Libia è "rassicurante in quanto non vi è una pandemia del coronavirus nel paese". Secondo una dichiarazione dell'Ncdc, al Najjar ha indicato che la Libia "non ha superato la fase di pericolo fino a questo momento," sottolineando "la necessità di rispettare le istruzioni delle autorità competenti e la necessità di impegnarsi nella prevenzione e nelle misure di protezione contro il virus, compreso il coprifuoco e il distanziamento sociale". (Lit)