Polonia: ministro Difesa, 8.650 militari impegnati nel contrasto al Covid-19

- Per il contrasto all’epidemia di Covid-19 in Polonia saranno dispiegate 1.269 unità militari e 8.650 soldati, che tra le altre cose si occuperanno anche di pattugliare le strade per garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Lo ha scritto oggi su Twitter il ministro della Difesa del paese esteuropeo, Mariusz Blaszczak. Stando alle informazioni diffuse, l’esercito lavorerà a stretto contatto con il ministero della Sanità per contenere al massimo la diffusione del virus e offrire il sostegno necessario ai cittadini anziani o sottoposti a quarantena. Tra le altre mansioni anche l’allestimento di una linea telefonica per il sostegno psicologico alla popolazione, la sanificazione di strutture e strade e la consegna di generi alimentari o attrezzature mediche. (Vap)